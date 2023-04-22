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Bayramda metrobüs ücretli mi? 2023 Ramazan Bayramında marmaray ücretsiz mi? Bayramın ikinci günü toplu taşıma ücretsiz mi?

Bayramda metrobüs ücretli mi? 2023 Ramazan Bayramında marmaray ücretsiz mi? Bayramın ikinci günü toplu taşıma ücretsiz mi?

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Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramda toplu taşımayı kullanacak vatadandaşlar tarafından metrobüs ücretli mi sorusu araştırılıyor. Peki, Bayramda metrobüs ücretli mi? 2023 Ramazan Bayramında marmaray ücretsiz mi? Bayramın ikinci günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Ramazan Bayramında ziyaretlerde bulunacak vatandaşlar tarafından toplu taşımanın ücretli olup olmadığı araştırılmaktadır. Metrobüs ve marmaray ücretsiz mi merak konusu oldu. Peki, Bayramda metrobüs ücretli mi? 2023 Ramazan Bayramında marmaray ücretsiz mi? Bayramın ikinci günü toplu taşıma ücretsiz mi? Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLİ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar; metrobüs, marmaray metro ve vapur ücretsiz olacaktır. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 24 Nisan saat 07.00'ye kadar ücretsiz.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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