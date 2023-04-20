Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Otobüs, metro, marmaray ve metrobüs gibi toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Bayramda metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

Ramazan Bayramının gelmesiyle birlikte toplu taşıma ücretsiz olacak mı sorusu araştırılmaya başlandı. Kullanıcılar tarafından bayramda metrobüs ve marmaray bedava mı sorusu araştırılıyor. Ramazan Bayramı sebebiyle toplu taşıma ücretsiz olacak mı merak konusu oldu. Peki, Bayramda metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma bedava mı? Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA METROBÜS, MARMARAY, METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar; metrobüs, marmaray metro ve vapur ücretsiz olacaktır. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 24 Nisan saat 07.00'ye kadar ücretsiz.