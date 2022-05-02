Bayramda marketler kapalı mı, açık mı 2022? Ramazan Bayramı'nda A101, ŞOK, Migros, BİM açık mı kapalı mı?
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Ramazan Bayramı'nda merak edilen konulardan birisi de marketlerin açık mı kapalı mı olduğudur. Peki, Bayramda marketler kapalı mı, açık mı 2022? Ramazan Bayramı'nda A101, ŞOK, Migros, BİM açık mı kapalı mı? Cevaplar yazımızda...
Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı? Marketler bayramda kapalı mı olacak? Hangi market bayramın kaçıncı günü açık olacak? merak ediliyor. Detaylar sizlerle...
Ramazan Bayramı'nın 1. gününde çoğu zincir market kapalı olacak. Fakat diğer günler açık olacaktır. Bayramın ilk günü bazı zincir marketler kapalı olsa da bakkal ve yerel marketler açık olacaktır.
BİM bayramın ilk günü bazı şubeleri kapalıydı. Fakat diğer günler açık olması bekleniyor.
Bayramın ilk günü A101 bazı şubeleri kapalı olacak. Diğer günler çalışmaya devam edecek.
Ramazan Bayramı'nda ŞOK marketleri açık olacaktır. ŞOK marketleri bayramın ikinci ve üçüncü günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet verecek.
Migros marketleri de bayramın 2. ve 3. günü çalışmaya devam edecek.