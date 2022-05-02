Bayramda marketler kapalı mı, açık mı 2022? Ramazan Bayramı'nda A101, ŞOK, Migros, BİM açık mı kapalı mı?

Ramazan Bayramı'nda marketler açık olacak mı? Marketler bayramda kapalı mı olacak? Hangi market bayramın kaçıncı günü açık olacak? merak ediliyor. Detaylar sizlerle...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı'nın 1. gününde çoğu zincir market kapalı olacak. Fakat diğer günler açık olacaktır. Bayramın ilk günü bazı zincir marketler kapalı olsa da bakkal ve yerel marketler açık olacaktır.

BAYRAMDA BİM AÇIK MI KAPALI MI?

BİM bayramın ilk günü bazı şubeleri kapalıydı. Fakat diğer günler açık olması bekleniyor.

BAYRAMDA A101 AÇIK MI KAPALI MI?

Bayramın ilk günü A101 bazı şubeleri kapalı olacak. Diğer günler çalışmaya devam edecek.

BAYRAMDA ŞOK AÇIK MI KAPALI MI?

Ramazan Bayramı'nda ŞOK marketleri açık olacaktır. ŞOK marketleri bayramın ikinci ve üçüncü günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet verecek.

BAYRAMDA MİGROS AÇIK MI KAPALI MI?

Migros marketleri de bayramın 2. ve 3. günü çalışmaya devam edecek.

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