Bayramda Marketler açık mı? Bayramda Marketler çalışıyor mu?

Bayramda Marketler açık mı ve bayramda Marketler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda Marketler açık mı? Bayramda Marketler çalışıyor mu?