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Bayramda Marketler açık mı? Bayramda Marketler çalışıyor mu?

Bayramda Marketler açık mı? Bayramda Marketler çalışıyor mu?

Gündem Haberleri

Bayramda Marketler açık mı ve bayramda Marketler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda Marketler açık mı? Bayramda Marketler çalışıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda Marketler açık mı merak edildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI ?

Marketlerin resmi tatiller ile ilgili kararı yoktur. Özel sektör çalışma esaslarına göre çalışmaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kurban Bayramı Gündem Yaşam Haberler

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