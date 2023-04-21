Heyecanla beklenen Ramazan Bayramının gelmesi ile birlikte birçok vatandaş tarafından bayramda marketler açık mı? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Alışveriş yapma planı olan birçok kişi, marketlerin çalışma saatlerini de araştırmakta. Peki, BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI: A101, BİM, ŞOK bayramda açık mı, kapalı mı? Marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?

Alışveriş yapmak isteyen birçok kişi farklı zincir marketlerin bayramda açık mı, kapalı mı olduğunu merak ediyor ve internet üzerinde bayramda marketler açık mı? Şeklinde araştırıyor. Bu haberimizde vatandaşlar tarafından merak edilen ve gün içerisinde sıklıkla araştırılmakta olan bayramda marketler açık mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI: A101, BİM, ŞOK bayramda açık mı, kapalı mı? Marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıl birçok zincir marketin bayramın ilk günü kapalı olması nedeniyle bu yılda A101 zincir marketlerinin kapalı olması öngörülmekte. Birçok şehirde hizmet vermekte olan A101 mağazaları, özel nedenler sebebiyle yer yer hizmet vermeye devam edebilmektedir.

A101, BİM, ŞOK KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Normal şartlarda aşağıdaki saatler arasında hizmet vermekte olan A101, Ramazan bayramı için henüz bir bilgi yayınlamadı. Buna göre bayramın 2. ve 3. günü aşağıdaki saatler arasında hizmet vermesi bekleniyor.

A101, BİM, ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 çalışma saatleri aşağıdaki gibidir;

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00 A101 açılış saatidir.

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM çalışma saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere aynı çalışma saatleri geçerlidir. BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.