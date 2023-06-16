Kurban Bayramı'nda köprüler ücretsiz olacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramda ücretsiz geçiş olacak mı merak konusu oldu. Peki, Bayramda köprüler ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramı'nda köprüler ücretli mi, ücretsiz mi? Bayram ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşlar tarafından yollar ücretsiz mi sorusu araştırılıyor. Bayrama sayılı günler kala köprülerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından hangi yolların ücretisz olacağı araştırılıyor. Peki, Bayramda köprüler ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramı'nda köprüler ücretli mi, ücretsiz mi? Bayram ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

KURBAN BAYRAMI HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.