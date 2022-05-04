Ramazan Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşlar seyahat planlarını yapmadan önce Bayramda köprüler ücretsiz mi? sorusuna yanıt aradı. Bayramda hangi köprülerin ücretsiz, hangi köprülerin ücretli olduğunu araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile konu hakkında bir karar yayımlandı. Peki, Bayramda köprüler ücretsiz mi 2022? Ramazan Bayramı'nda hangi köprüler ücretsiz? Köprüler ücretli mi? İşte detaylar...

BAYRAMDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler haricinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki bütün yollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir.

Ayrıca Ramazan Bayramı süresince Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

HANGİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

HANGİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETLİ OLACAK?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

(3. Köprü) Kuzey Marmara Otoyolu

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu

Ankara - Niğde Otoyolu

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