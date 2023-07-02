Avrasya Tüneli bayramda ücretsiz mi? Bayramda köprüler ücretli mi, bedava mı? 2 Temmuz Pazar bugün köprüler, Avrasya Tüneli, otobanlar ücretsiz mi?

Bayramın bitmesiyle yaşadığı şehre dönecek vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bayramda köprüler ücretsiz mi? 2 Temmuz Pazar bugün köprüler, Avrasya Tüneli, otobanlar ücretsiz mi? Seyahat edecek olan kişiler, internet üzerinde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Bayramda otobanlar ücretsiz mi? Bugün otobanlar ücretli mi, paralı mı?

Bayramda köprüler ücretsiz mi? 2 Temmuz Pazar bugün köprüler, Avrasya Tüneli, otobanlar ücretsiz mi? Bayramda otobanları kullanacak olan vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Seyahat edecek olan kişiler, internet üzerinde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Bayramda otobanlar ücretsiz mi? Bugün otobanlar ücretli mi, paralı mı? Bugün yollar, otobanlar bedava mı? İşte bayramda ücretsiz olan yollar ve otobanlar hakkında merak edilenler.

BAYRAMDA OTOBANLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bu sayede tatil süresi boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz şekilde kullanılabilecek. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

BUGÜN AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

Avrasya Tüneli yap, işlet, devret projesiyle yapıldığından bayram boyunca geçişler ücretli olacak. Tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için ise 79,5 TL'dir.

Avrasya gece tarifesinde ise %50 indirimli ücretler geçerlidir. Yani otomobiller Avrasya Tüneli'nden gece uygulamasında 26,5 TL ödeyerek, minibüsler ise 39,75 TL ödeyerek geçebilmektedir.

Bayram tatilinde kapalı olan yerler;

Eczaneler (nöbetçi eczaneler hizmet verecek)

Hastaneler (acil servisler açık olacak)

Özel ve kamu bankaları

Döviz Büroları

Kuyumcular

Nüfus Müdürlükleri

Belediyeler

Kaymakamlıklar