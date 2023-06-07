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Bayramda kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

Bayramda kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

Gündem Haberleri

Bayramda kargolar açık mı ve bayramda kargolar çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda kargolar açık mı merak edildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI ?

Kargolarresmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kurban Bayramı Gündem Haberler

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