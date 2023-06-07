Bayramda kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?

Bayramda kargolar açık mı ve bayramda kargolar çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?