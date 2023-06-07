Bayramda kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?
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Bayramda kargolar açık mı ve bayramda kargolar çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda kargolar açık mı? Bayramda kargolar çalışıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda kargolar açık mı merak edildi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI ?
Kargolarresmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.