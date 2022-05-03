Bayramda kargo gelir mi? Kargolar bayramda çalışıyor mu 2022? Bayramda bugün kargolar açık mı?

Bayramda kargo gelir mi? Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kargosunu bekleyen vatandaşla tarafından Bayramda kargo gelir mi? sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı tatilinin belli olmasının ardından kargolar tek tek açıklama yaptı. Bayram öncesi gönderileri ve alışveriş kargolarının teslimi konusunda aksamalar yaşanabileceği alışveriş sitelerinden duyurulmuştu. Peki, Bayramda kargo gelir mi? Kargolar bayramda çalışıyor mu 2022? Bayramda kargolar açık mı? Bugün kargolar açık mı? İşte detaylar...

BAYRAMDA KARGO GELİR Mİ?

Kargoların çalışma saatlerinde şirketlere göre farklılık olabileceği için kargoları çalışma durumlarını iletişim merkezlerini arayarak öğrenebilirsiniz.

Ramazan Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli müşterilerimiz, Bayram süresince (2-3-4 Mayıs) tüm birimlerimiz resmi tatil nedeniyle kapalı olacaktır. 5 Mayıs Perşembe günü itibariyla size hizmet vermeye devam edeceğiz.

SÜRAT KARGO BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Sürat Kargo tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli müşterilerimiz, Ramazan Bayramı nedeniyle 2,3,4 Mayıs tarihlerinde tüm birimlerimizde hizmete ara verilecektir. 5 Mayıs Perşembe günü Türkiye genelinde tüm şubelerimiz kargo teslimatlarına devam edeceklerdir.

MNG KARGO BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Mng Kargo tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli müşterilerimiz, Ramazan Bayramı nedeniyle 1 - 4 Mayıs tarihleri arasında çalışmalarımıza ara verecek olup 5 Mayıs Perşembe günü itibarıyla hizmet vermeye devam ediyor olacağız.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla dağıtım yapılmayacak.

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