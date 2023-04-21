21 Nisan itibari ile Ramazan Bayramı başladı. Vatandaşlar ise ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırdı. Bayramda İzmir ulaşım ücretsiz mi? sorusu ise gündemde yerini aldı. Arama motorlarında Bayramda İzmir ulaşım ücretsiz mi? Bayramda İZBAN ücretsiz mi? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Temur: "Ramazan Bayramımız güzel ve mutlu yarınlarımıza yeni bir başlangıç olsun"

Bayramda İzmir ulaşım ücretsiz mi? sorusu araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nda ulaşım araçlarını kullanacak olan vatandaşlar İzmir'de ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırmakta. Merak edilenler arasında olan sorular ise Bayramda İzmir ulaşım ücretsiz mi? Bayramda İZBAN ücretsiz mi? soruları oldu. Peki, Bayramda İzmir ulaşım ücretsiz mi? Bayramda İZBAN ücretsiz mi?

BAYRAMDA İZMİR ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda toplu taşımalar ücretsiz olacak. İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde vatandaşlar toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilecek. Toplu taşıma 24 Nisan saat 07.00'ye kadar ücretsiz. İZBAN'ın ücretsiz olup olmadığı hakkında açıklama bulunmuyor.