İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa ve Anadolu yakalarındaki 5 modern tesiste kurban satış ve kesim hizmet verecek olan İBB, randevu sistemiyle çalışacak. Vatandaşlar Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasıyla beraber Bayramda İETT ücretsiz mi 2023? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi? sorularını araştırdı.

Bayramda İETT ücretsiz mi 2023? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi? soruları merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve kurbanlıkların İstanbul'a giriş yapmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilgili tüm birimleri çalışmalarını tamamladı. Kurban Bayramı süresince İBB ekipleri, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacak. Peki, Bayramda İETT ücretsiz mi 2023? Kurban Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi?

BAYRAMDA İETT ÜCRETSİZ Mİ 2023?

İBB'nin geleneksel hale gelen kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması bu bayramda da devam edecek. Uygulama, 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. İETT, İBB'nin kurban tesislerine ek sefer düzenleyecek. Şile ve Silivri gibi sahil hatlarına da ek seferler konulacak. Metro İstanbul ve Şehir Hatları mevcut tarifelerine devam edecek, gerekli hallerde ek seferler koyacak.