BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Ramazan Bayramı'nda hava yağmurlu mu?

Bayram tatili yaklaşırken, hava koşulları seyahat ve etkinlik planlamaları için büyük önem taşıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl seyredecek? Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, bayram süresince yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı'nda hava yağmurlu mu?

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Arife günü (29.03.2025 Cumartesi): Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin,

Bayramın 1. günü (30.03.2025 Pazar): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin,

Bayramın 2. günü (31.03.2025 Pazartesi): Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında yurt genelinin,

Bayramın 3. günü (01.04.2025 Salı): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından bugün Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illeri için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.