Kurban Bayramı'nda seyahat edecek vatandaşlar seyahat planlarını yapmadan önce Bayramda köprüler ücretsiz mi? sorusuna yanıt aradı. Bayramda hangi köprülerin ücretsiz, hangi köprülerin ücretli olduğunu araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Bakan Karaismailoğlu müjdeli haberi verdi.. Peki, Bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretli, hangileri ücretsiz olacak 2022? Kurban Bayramı'nda ücretli ve ücretsiz olacak köprüler ve otoyollar nelerdir? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Karaismailoğlu, devletin işlettiği köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT Haber'in canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yap-İşlet-Devret modeline ilişkin muhalefet tarafından yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Karaismailoğlu, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını müjdesini verdi.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yoları dahil)

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETLİ OLACAK?