Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlarca kişi, bayram tatili için şehir dışına çıkacak. Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Köprü ve otoyolların bayramda ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Bayramda ücretsiz köprüler hangileri? Bayramda köprüler ücretsiz mi?

Bayramda hangi köprülerin ücretsiz, hangi köprülerin ücretli olduğunu araştırılmaya başlandı. Kurban bayramına sayılı günler kala birçok farklı konuda araştırmalar devam ediyor ve bu konular arasında köprü ve otoyolların ücretli, ücretsiz olma durumu da Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Sorusu ve birçok farklı şekilde araştırılıyor. Peki, Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Bayramda ücretsiz köprüler hangileri? Bayramda köprüler ücretsiz mi?

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Bu sayede tatil süresi boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz şekilde kullanılabilecek. Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

BAYRAMDA SOSYAL TESİSLER AÇIK MI?

İBB tarafından konuya ilişkin olarak resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi. Buna göre Kurban bayramının 1.günü Çamlıca ve Florya tesislerinin yalnızca kafeterya bölümleri hizmet verecek Bayramın 2.gününden itibaren tüm tesisler tam kapasite hizmer verecektir.

Değerli misafirlerimiz,

Kurban bayramının 1.günü Çamlıca ve Florya tesislerimizin yalnızca kafeterya bölümleri hizmet verecektir.

Bayramın 2.gününden itibaren tüm tesislerimiz yeniden tam kapasite hizmet vermeye devam edecektir.