Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla beraber vatandaşlar birçok soruyu araştırdı. Bayramda EFT, havale gibi işlemleri gerçekleştirecek olanlar ise arama motorlarında Bayramda EFT, havale olur mu? Bayramda havale, EFT yapılıyor mu? sorularını araştırdı. Peki, Bayramda EFT, havale olur mu? Bayramda havale, EFT yapılıyor mu? Detaylar haberimizde.

Bayramda EFT, havale olur mu? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan itibari ile başladı. Bankalar aracılığıyla EFT, havale işlemleri gerçekleştirmek isteyenler ise arama motorlarında Bayramda EFT, havale olur mu? Bayramda havale, EFT yapılıyor mu? sorularına yanıt aradı. Merak edilen Bayramda EFT, havale olur mu? Bayramda havale, EFT yapılıyor mu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BAYRAMDA EFT, HAVALE OLUR MU?

Bayram boyunca EFT ve havale işlemleri yapılamayacak. EFT ve havale işlemleri bayramın bitişi ile gerçekleştirilecek. EFT işlemleri bayramın bitişinin ardından ilk iş gününde hesaplarda yer alacak.