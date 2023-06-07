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Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler çalışıyor mu?

Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler çalışıyor mu?

Gündem Haberleri

Bayramda eczaneler açık mı ve bayramda eczaneler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler çalışıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda eczaneler açık mı merak edildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI ?

Eczaneler resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Eczane Gündem Yaşam Haberler

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