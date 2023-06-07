Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler çalışıyor mu?

Bayramda eczaneler açık mı ve bayramda eczaneler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler çalışıyor mu?