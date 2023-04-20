Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar noterler, eczaneler, sağlık kurumları ve daha birçok yerin açık olup, olmadığını araştırmakta. Peki, Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler çalışıyor mu? Bayramda eczaneler açık olacak mı?

Sağlık noktasında büyük bir öneme sahip olan eczanelerin bayramda açık olup olmadığı internet üzerinde Bayramda eczaneler açık mı? Sorusu ile birlikte sorgulatılmakta. Bu haberimizde merak etmekte olan vatandaşlarımız için Bayramda eczaneler açık mı? Sorusunu yanıtlayacağız. Peki, Bayramda eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler çalışıyor mu? Bayramda eczaneler açık olacak mı?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Bu nedenle resmi tatil olarak belirlenen Ramazan Bayramı boyunca eczaneler kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

AREFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün mesaisi uygulandığı için eczaneler saat 13.00'e kadar açık olacak. 13.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar