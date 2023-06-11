Hava durumunun erken rezervasyonlarda bir durgunluk yaşanmasına neden olmasına rağmen sıcak yaz günlerinin gelmesi, 16 Haziran'da okulların kapanması ve bayram tatilinin 9 güne çıkması turizmcileri sevindirirken, rezervasyonlardaki artış bayram tatilinde Çeşme'nin yine cıvıl cıvıl olacağına işaret etti.

Bayramda Çeşme yine cıvıl cıvıl olacak

İZMİR - Hava durumunun erken rezervasyonlarda bir durgunluk yaşanmasına neden olmasına rağmen sıcak yaz günlerinin gelmesi, 16 Haziran'da okulların kapanması ve bayram tatilinin 9 güne çıkması turizmcileri sevindirirken, rezervasyonlardaki artış bayram tatilinde Çeşme'nin yine cıvıl cıvıl olacağına işaret etti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği'nin gerçekleştirdiği 'Yaza Merhaba' kokteylinin ardından, sezon hazırlıklarını bitiren Çeşmeli turizmciler yine oldukça hareketli geçmesini umdukları bayram tatilini beklemeye başladı.

Çeşme'de, bu sezonda yerli ve yabancı turistleri güzel bir yaz tatilinin beklediğini söyleyen ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Bayram doluluklarımız gayet güzel. Yüzde 70-80'lere ulaşmış durumda. Seçim, hava durumları ve ekonomik durumlar erken rezervasyonlara biraz gölge düşürdü ve düşüş var ama son dakika satışlarımızdan beklentimiz var. Çeşme, en kötü günlerde bile sezonda yüzde 80-90 doluluğa ulaştı" dedi.

"Güzel bir tatil için misafirlerimizi bekliyoruz"

ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Gökçe Kesikçiler Buğday ise Çeşme'de turizmciler ve otelciler olarak sezonun açılmasını beklediklerini ifade ederek, "Artık o güzel günler geldi. Okulların kapanmasının ardından tatilin de birleşmesi ile beraber bayramda güzel bir tatil ümit ediyoruz. Çeşme'de, iç pazarda yoğun bir hareketlilik olacak. Almanya'dan, İtalya'dan ve Fransa'dan gelecek misafirlerimizi de bekleyeceğiz. Bayram tatiline kadar rezervasyonların yüzde 80-90'lara ulaşacağını düşünüyorum. Güzel bir tatil için misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

"Beklediğimiz, özlediğimiz yaza bayramla birlikte kavuşmuş olacağız"

ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Biner Tuğgan da bir açıklama yaparak, "Ayın son haftasına denk gelen bayram tatili nedeniyle rezervasyonların arttığını gözlemliyoruz. Seçim sonrası için turizmcilerin beklentisi çok yüksekti. Seçimle birlikte rezervasyonlarımızda durgunluk söz konusuydu. Ancak son 10 gündür rezervasyonlarımızda çok ciddi artış gözlemliyoruz. Çeşme, bayramda yine cıvıl cıvıl olacak. Beklediğimiz, özlediğimiz yaza bayramla birlikte kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.