Bayramda borsalar açık mı? Bayramda borsa çalışıyor mu, yarım gün mü?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Bayramda günü borsalar açık mı? sorusunu araştırdı. Kadir Gecesi'nin ardından borsa işlemleri yapacak olan vatandaşlar bayramda borsalar açık mı? Bayramda borsa çalışıyor mu, yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...