Bayramda borsalar açık mı? Bayramda borsa çalışıyor mu, yarım gün mü?
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Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Bayramda günü borsalar açık mı? sorusunu araştırdı. Kadir Gecesi'nin ardından borsa işlemleri yapacak olan vatandaşlar bayramda borsalar açık mı? Bayramda borsa çalışıyor mu, yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Bayramda günü borsa açık mı? sorusu gündemde yer alıyor. Bayramda günü borsada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler arefe günü borsaların açık olup olmadığını merak ederken arama motorlarında Bayramda borsalar açık mı? Bayramda borsa çalışıyor mu, yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. Detaylar açıklamada...
BAYRAMDA BORSALAR AÇIK MI?
20 Nisan Arefe günü borsalar 13.00'a kadar açık olacak ve Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak.