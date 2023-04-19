Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte Borsa'da işlem yapacak olan vatandaşlar tarafından Bayramda borsa kapalı mı? Sorusu gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Bayramda borsa kapalı mı? Borsa bayramda açık mı, kapalı mı olacak? Borsa arife günü açık mı?

Borsa'da bayram günü işlem yapmak isteyen kullanıcılar tarafından Bayramda borsa kapalı mı? Sorusu araştırılmakta. Borsa bayramda açık mı, kapalı mı olacak? Vatandaşlar tarafından merak edilmekte ve aynı zamanda arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Özellikle bayramda birçok resmi kurumun çalışmaması nedeniyle bu tür detaylar araştırılıyor. Peki, Bayramda borsa kapalı mı? Borsa bayramda açık mı, kapalı mı olacak? Borsa arife günü açık mı?

BAYRAMDA BORSA KAPALI MI?

21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil ve bu nedenle Arife günü yarım gün, bayram tatilinde ise tam gün olmak üzere borsa kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. 20 Nisan Perşembe günü yarım gün olarak başlayan Ramazan Bayramı tatili 20 Nisan 2023 Perşembe günü bitiyor.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar