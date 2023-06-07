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Bayramda BİM, A101 açık mı? Bayramda BİM, A101 çalışıyor mu?

Bayramda BİM, A101 açık mı? Bayramda BİM, A101 çalışıyor mu?

Gündem Haberleri

Bayramda BİM, A101 açık mı ve bayramda BİM, A101 çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda BİM, A101 açık mı? Bayramda BİM, A101 çalışıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda BİM, A101 açık mı merak edildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi

BAYRAMDA BİM, A101 AÇIK MI ?

BİM, A101in resmi tatiller ile ilgili kararı yoktur. Özel sektör çalışma esaslarına göre çalışmaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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