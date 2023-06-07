Bayramda BİM, A101 açık mı? Bayramda BİM, A101 çalışıyor mu?

Bayramda BİM, A101 açık mı ve bayramda BİM, A101 çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda BİM, A101 açık mı? Bayramda BİM, A101 çalışıyor mu?