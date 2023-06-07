Bayramda BİM, A101 açık mı? Bayramda BİM, A101 çalışıyor mu?
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Bayramda BİM, A101 açık mı ve bayramda BİM, A101 çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda BİM, A101 açık mı? Bayramda BİM, A101 çalışıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda BİM, A101 açık mı merak edildi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi
BAYRAMDA BİM, A101 AÇIK MI ?
BİM, A101in resmi tatiller ile ilgili kararı yoktur. Özel sektör çalışma esaslarına göre çalışmaktadır.