Bayramda resmi kurum ve kuruluşlar açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, bayramda bankalar ne zaman açılıyor diye araştırıyor. Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala bayramda bankalar ne zaman açılıyor gündeme geliyor. Bayramda bankalar ne zaman açılıyor? Resmi kurum ve kuruluşlar bayramda açık mı? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAMDA BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ramazan bayramı bu sene 1 Mayıs arefe günü olmak üzere bayramın birinci günü 2 Mayıs başlayıp 4 Mayıs bitiyor. Bu sebeple 2-4 Mayıs arası resmi tatil olduğu için bankalar hizmet vermeyecek. Bankalar 5 Mayıs Perşembe günü normal mesai düzenine dönmesi bekleniyor.

Haberler.com - Gündem