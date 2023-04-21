Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Bayramda bankalar açık mı? sorusunu araştırdı. Kadir Gecesi'nin ardından bankacılık işlemleri yapacak olan vatandaşlar Bayramda bankalar açık mı? Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu? Bayramda bankalar yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Bugün bankalar açık mı? sorusu gündemde yer alıyor. Bayramda bankada işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler Bayramda bankaların açık olup olmadığını merak ederken arama motorlarında Bayramda bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu? Bugün bankalar açık mı? Bayramda bankalar yarım gün mü? sorularına yanıt arıyor. Detaylar açıklamada...

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

20 Nisan Perşembe gününün arefe günü olması nedeniyle bütün bankalar yarım gün olacak şekilde hizmet verecektir. Yarım gün mesainin ardından hiçbir banka açık olmayacaktır. Buna göre banka işlemlerinizi daha öncesinde tamamlamanız gerekmektedir. 21 Nisan günü olan Ramazan Bayramı'nda ise bankalar kapalı olacak. Bankacılık işlemleri Ramazan Bayramı'nın bitişinin ardından ilk iş gününde devam edecek.