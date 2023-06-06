Bayramda bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?

Bayramda bankalar açık mı ve bayramda bankalar çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?