Bayramda bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?
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Bayramda bankalar açık mı ve bayramda bankalar çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda bankalar açık mı? Bayramda bankalar çalışıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda bankalar açık mı merak edildi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arifesi : 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI ?
Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor.