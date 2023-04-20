Ramazan Bayramının başlamasıyla beraber kullanıcılar tarafından alışveriş merkezleri açık mı sorusu araştırılmaktadır. Alışveriş merkezleri bayramda açık olacak mı merak konusu oldu. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Bayramda AVM'ler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz? Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Ramazan Bayramında alışveriş merkezleri açık olacak mı sorusu merak konusu oldu. 21-22-23 Nisan tarihleri arasında Avm'lerin açılış tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatilinde alışverişe gitmek isteyen kullanıcılar tarafından alışveriş merkezleri açık mı merak konusu oldu. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Bayramda AVM'ler ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı sebebiyle alışveriş merkezlerinin bayramın ilk günü saat 12.00-13.00 saat aralığında açılması planlanmaktadır. Bayramda AVM'lerin çalışma saatleri alışveriş merkezlerine göre değişmektedir.