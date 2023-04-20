Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bayramda AVM'ler açık mı? Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Bayramda AVM'ler ne zaman açılacak?

Bayramda AVM'ler açık mı? Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Bayramda AVM'ler ne zaman açılacak?

Gündem Haberleri

Ramazan Bayramının başlamasıyla beraber kullanıcılar tarafından alışveriş merkezleri açık mı sorusu araştırılmaktadır. Alışveriş merkezleri bayramda açık olacak mı merak konusu oldu. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Bayramda AVM'ler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLER UNUTULMADIBAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLER UNUTULMADI
Başkan Dündar, personelle bayramlaştıBaşkan Dündar, personelle bayramlaştı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajıTrabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz? Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz? Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Ramazan Bayramında alışveriş merkezleri açık olacak mı sorusu merak konusu oldu. 21-22-23 Nisan tarihleri arasında Avm'lerin açılış tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram tatilinde alışverişe gitmek isteyen kullanıcılar tarafından alışveriş merkezleri açık mı merak konusu oldu. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri açık mı, saat kaçta açılacak? Bayramda AVM'ler ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı sebebiyle alışveriş merkezlerinin bayramın ilk günü saat 12.00-13.00 saat aralığında açılması planlanmaktadır. Bayramda AVM'lerin çalışma saatleri alışveriş merkezlerine göre değişmektedir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Ramazan Bayramı Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title