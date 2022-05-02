Bayramda AVM'ler açık mı? 2 3 4 Mayıs ve bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı?

Bayramda avmler açık olacak mı ve ne zaman alışveriş merkezleri açık olacak vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayramda alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık olacağı ve hangi günler açık olduğu araştırılıyor. Bayramda avm'ler açık mı? Bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı? Detaylar haberimizdedir…

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Ramazan bayramına sayılı günler kala avmler açık olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. 2 Mayıs tarihi ile başlayan Ramazan bayramı 4 Mayıs son günüdür. Bayramda sevdikleri ile vakit geçirmek isteyenler avmlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bu sene avmlerin açık olup olmayacağına yönelik henüz bir açıklama gelmemiştir.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Bayramın ilk günü alışveriş merkezleri açık mı ve bayramda avmler açık mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatili 2- 4 Mayıs arasında olup alışveriş merkezlerinin kapalı olup olmayacağını yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak geçtiğimiz senelerde alışveriş merkezleri çalışma durumlarında bir değişiklik olmamıştır.

AVM'LER HANGİ GÜNLER AÇIK?

Alışveriş merkezleri genel olarak 10:00- 22:00 saatler arasında açıktır. Bayramda çalışma saatlerine yönelik henüz gencel bir açıklama bulunmuyor.

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