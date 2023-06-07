Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler çalışıyor mu?

Bayramda AVM'ler açık mı ve bayramda AVM'ler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler çalışıyor mu?