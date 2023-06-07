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Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler çalışıyor mu?

Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler çalışıyor mu?

Gündem Haberleri

Bayramda AVM'ler açık mı ve bayramda AVM'ler çalışıyor mu soruları Kurban Bayramı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramda AVM'ler çalışıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sorası Kurban Bayramı hakkında detaylar merak edildi ve bayramda AVM'ler açık mı merak edildi.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI ?

AVM'lerin resmi tatiller ile ilgili kararı yoktur. Özel sektör çalışma esaslarına göre çalışmaktadır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

AVM Yasası Gündem Haberler

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