BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI? 10-11-12 Nisan'da AVM'ler kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar bayram tatilinde alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağını merak ediyorlar. Bayram tatilinde AVM'lerin çalışma saatleri, vatandaşların planlarını yaparken dikkate aldığı önemli bir detay haline geliyor. İşte, bayramda AVM'lerin çalışma saatleri ve açık olup olmayacağına dair bilinmesi gerekenler...

BAYRAMDA AVMLER AÇIK MI?

Genellikle bayram boyunca AVM'ler açık olmaktadır. Ancak, bayramın birinci günü bazı AVM'ler sabah saatlerinde değil, öğleden sonra saatlerinde açılabilir. Bu saatler genellikle 12.00 veya 13.00 gibi belirlenir.

Her AVM'nin bayram tatili boyunca işletme saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle, AVM'lerin çalışma saatleri hakkında güncel bilgi almak için ilgili AVM'nin resmi iletişim kanallarını kullanmak önemlidir. Ayrıca, AVM'nin web sitesi veya sosyal medya hesapları da güncel çalışma saatleri hakkında bilgi sağlayabilir.