Bayramda (1. 2. 3. 4. gün) AVM'ler açık mı, kapalı mı? Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinde AVM'ler açık olur mu, saat kaçta açılır, kaçta kapanır?

Kurban Bayramı günlerinde AVM'ler açık mı kapalı mı vatandaşlar merak ediyor. AVM'ler normalde haftanın her günü açık oluyor. Fakat bayram günlerinde saatlerinde değişkenlik yaşanabiliyor. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Kurban ve Ramazan Bayramı günlerinde AVM'ler açık olur mu, saat kaçta açılır, kaçta kapanır? İşte AVM bayram günleri çalışma saatleri...

Kurban Bayramının başlamasıyla beraber kullanıcılar tarafından alışveriş merkezleri açık mı sorusu araştırılmaktadır. Alışveriş merkezleri bayramda açık olacak mı merak konusu oldu. Peki, Bayramda AVM'ler açık mı? Bayramın 1. 2. 3. 4. günleri AVM'ler açık olur mu, kapalı mı olur? İşte detaylar...

BAYRAM GÜNLERİNDE AVM'LER AÇIK MI KAPALI MI?

AVM'ler genellikle haftanın her günü 10:00 - 22:00 arasında hizmet vermektedir. Bayram günlerinde ise sadece bayramın 1. günleri öğlen vakitlerinde açılmaktadır. Bunun dışında bayramın 2. 3. 4. günleri ise AVM'ler açıktır ve normal saatlerinde hizmet vermektedir. Ek olarak bazı AVM'ler bayram günlerinde farklı saatlerde açılıp kapanabiliyor. Ama genellikle AVM'ler diğer günlerde olduğu gibi (bayramın 1. günü hariç) bayram günlerinde de 10:00 - 22:00 arasında hizmet vermektedir.

Bayramda AVM'lerin ortalama çalışma saatleri şöyle:

Bayramın 1. günü : Öğlen saatlerinde açılıyor ve akşam ortalama 22:00 gibi kapanıyor.

Öğlen saatlerinde açılıyor ve akşam ortalama 22:00 gibi kapanıyor. Bayramın 2. günü : Ortalama sabah 10:00 - akşam 22:00 arasında açıktır

Ortalama sabah 10:00 - akşam 22:00 arasında açıktır Bayramın 3. günü : Ortalama sabah 10:00 - akşam 22:00 arasında açıktır

Ortalama sabah 10:00 - akşam 22:00 arasında açıktır Bayramın 4. günü : Ortalama sabah 10:00 - akşam 22:00 arasında açıktır

BAYRAM GÜNLERİNDE KAPALI OLAN YERLER NERESİ?

Bayram tatilinde kapalı olan yerler aşağıdaki gibidir: