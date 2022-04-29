Bayram trafiği başladı

İSTANBUL - 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Mahmutbey gişelerde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da 5 günlük bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine doğru yola çıkan sürücüler, İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk oluşturdu. Mahmutbey gişelerde oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi. İBB CepTrafik uygulamasında ise saat 16.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 58 olduğu görüldü.