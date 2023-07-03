Kurban Bayramı nedeniyle 9 gün olan bayram tatilinde Pamukkale yine en gözde turizm noktalarından oldu. On binlerce yerli ve yabancı turist, travertenlerin yanı sıra Kocaçukur ve Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Kent Ormanı'nı tercih etti.

Bayram tatilinin gözdesi ' Pamukkale' oldu

DENİZLİ - Kurban Bayramı nedeniyle 9 gün olan bayram tatilinde Pamukkale yine en gözde turizm noktalarından oldu. On binlerce yerli ve yabancı turist, travertenlerin yanı sıra Kocaçukur ve Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Kent Ormanı'nı tercih etti.

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından olan Pamukkale, yine on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. 24 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar süren 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde Pamukkale yine gözde oldu. Yerli ve yabancı turistler bu dönemde beyaz pamuğu andıran travertenleri ile Pamukkale'yi tercih etti. Şifalı sularına giren vatandaşlar, beyaz cennetin eteklerinde olan Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri'nde güzel vakit geçirdiler. Kocaçukur göletinde kano gezintisi yapan misafirler, travertenleri farklı açıdan görürken, gölette bulunan kaz ve ördekleri besledi. Bayram tatili boyunca on binlerce kişi hem Pamukkale travertenleri hem de Kocaçukur'a adeta akın etti.

Seyir Tepesi'ne büyük ilgi

Pamukkale ilçesindeki turizm noktalarından biri olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı da tercih edilen noktalardan oldu. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir ormanı, her yaştan misafire ev sahipliği yaptı. Muhteşem Denizli manzarasının yanı sıra gençler için zipline, dağ kızağı ve macera parkuru ve çocuklar için de oyun alanları en çok rağbet gören noktalar oldu. Şehri farklı noktadan görme imkanı bulan misafirler, kafeteryalardan da faydalanırken, Seyr-Et restoranda da muhteşem lezzetlerle buluştular. Seyir Tepesi, Kurban Bayram tatilinin gözde noktalarından biri oldu.