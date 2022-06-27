Bayram tatili uzatıldı mı? SON DAKİKA! Kurban Bayramı tatili birleşti mi? Bayram tatili kaç gün?

Bayram tatili uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Asgari ücret zammı, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, memur ve emekliye ek zam, enflasyonla mücadele ve NATO zirvesi konularının masaya yatırıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Peki, Son Dakika Bayram tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili birleşti mi? Bayram tatili kaç gün? İşte detaylar...

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını söyleyen Erdoğan, "Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgemizde Efes 2022 Tatbikatı dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren bir program olarak başarıyla icra edilmiştir. Dünyanın terörle mücadelesinde en eski ve en etkili ülkelerin başında geliyoruz.

"FARKIMIZI HER ALANDA GÖSTERİYORUZ"

Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞININ İNLERİNDE EZDİK"

Rusya-Ukrayna savaşı bir kez daha göstermiş ki, vizyonu, hedefi, projesi bulunmayan ülkelerin işi çok zordur. Son 20 yılda kurduğumuz demokrasi ve altyapının imkanlarını da kullanarak kendini farklı bir yere konumlandırmayı başarmışızdır. Bize yöneltilen tenkitlerin, eksikliklerimizden, hatalarımızdan değil Türkiye'nin uluslararası taahhütlerine kalarak belirlediği istikamette yürümesinden kaynaklandığını biliyoruz. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersler ışığında tek millet, bayrak, vatan, devlet ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkarak azimle yolumuza devam edeceğiz. Vesayet ve darbe güçleriyle mücadelemiz gibi. Terör örgütlerinin başını inlerinde ezdiğimiz sınır ötesi harekatlarımız gibi.

"SURİYE'DE YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ"

Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız. Akdeniz ve Ege'de gereken tüm adımları atmaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Efes 2022 Tatbikatı işte bu tablonun askeri boyutunu temsil eden bir örnek olarak başarıyla sonuçlandırılmıştır. Rabbimden kahraman Mehmetçiğimizi, tüm güvenlik güçlerimizi daima korumasını ve esirgemesini niyaz ediyorum. Günümüzde savaşlar aynı zamanda sanayiden teknolojiye, finanstan sanat ve spora kadar her alanda veriliyor. 10 Haziran'da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Bilim ve Teknoloji binamızın açılış törenine iştirak ettik. Araştırma geliştirme faaliyetlerindeki kapasitemizi bir adım daha öteye taşıyacak derin teknoloji üssümüzün bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"ENERJİ ATILIMLARI VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNULACAK"

11 Haziran'da gittiğimiz Van'da depremin ardından adeta yeniden inşa ettiğimiz şehrin nasıl şahlandığını görme imkanını bulduk. Bölgenin lokomotif şehrini gelecekte daha ileriye nasıl taşıyacağımızı gördük. 13 Haziran'da katıldığımız Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısında sektör mensuplarıyla bir araya geldik. İhracatçılarımızın coşkusu doğru alanda ilerlediğimizi gösterdi. Yıllık 243 milyar dolara ulaşan iş dünyamızı bir kez daha tebrik ediyorum. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın ilk boru indirme ve kaynak törenine katıldık. Türkiye'nin enerji konusundaki en önemli atılımın bir an önce insanlarımızın hizmetine sunulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

"UZAY ÇALIŞMALARIMIZI GÖZDEN GEÇİRDİK"

Türksat 5-B uydumuzu hizmete alma töreninde uzay çalışmalarımızı gözden geçirdik. Dünyamızı tehdit eden iklim değişikliği konusunda pek çok devlet ve hükümet başkanının yer aldığı uluslararası koruma 17 Haziran'da çevrimiçi katılarak ülkemizin yaklaşımlarını anlatma imkanı bulduk.

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