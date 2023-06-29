Antalya'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde mevcut yabancı turistlerin yoğunluğuna '300 bin kişilik' yerli tatilciler de eklenince sahillerdeki yoğunluk diğer günlere göre ikiye katlandı.

Bayram tatili sahillere yansıdı, yoğunluk ikiye katlandı

Mevcuttaki turist yoğunluğuna yerli tatilciler de katılınca dünyaca ünlü sahil tıklım tıklım doldu

ANTALYA Antalya'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde mevcut yabancı turistlerin yoğunluğuna '300 bin kişilik' yerli tatilciler de eklenince sahillerdeki yoğunluk diğer günlere göre ikiye katlandı.

Turizmin başkenti Antalya'nın sahillerinde, Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Yaz nedeniyle turistlerin akınına uğrayan kentte, 9 günlük Kurban Bayram tatilinde beklenen 300 bin kişilik hareketlilik otellerde olduğu gibi sahillerde de etkisini gösterdi. İlk gün bayramlaşma, ziyaretler ve kurban kesimi nedeniyle yoğunluğun fazla yaşanmadığı Konyaaltı Sahili, bayramın ikinci gününde doldu. Oluşan yoğunluk diğer günlere göre ikiye katlandı. Sahile gelen tatilciler oturacak yer bulmakta zorlandı, şezlongların da tümünün dolu olduğu gözlendi. Bol bol güneşlenen tatilciler Akdeniz'in serin sularında kulaç atarken, bazıları da su sporlarında eğlenmeyi tercih etti. Sahilde gölge alan bulamayan bazı tatilciler ise kıyı kesimde ağaçların gölgelerinde dinlendi.

Havadan, karadan ve denizden denetimler gerçekleştiriliyor

Yoğunluktan dolayı da kıyı kesimde denetimler artırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopter belirli aralıklarla havadan denetim gerçekleştirken, oluşalabilecek olumsuzluklara deniz polisi, yine sahil güvenlik ekipleri ve sahilde görevli cankurtaranlar da hazır bulunuyor. Sahile giriş kısımlarında ise asayiş ekipleri şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü yapıyor.

"Dünyanın en güzel yeri Antalya"

Bayram tatilinin keyfini yaşayan tatilcilerden Tülay Çivi Arıcı, çocukluğunun geçtiği Antalya'yı çok özlediği için Ankara'dan geldiğini anlattı. Antalya'nın kendisi için çok özel bir yer olduğunu dile getiren Arıcı, "Bu kıyılarda büyümüştüm. Çocukluğumda kıyı bu kadar kalabalık değildi. Turizm kenti olduğu için bu yoğunluk normal. Şuan aşırı bir yoğunluk var. Antalya muhteşem bir yer. Atatürk'ümüzün söylediği gibi; 'Dünyanın en güzel yeri Antalya.' Antalya'yı sevmemek, özlememek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının 28, nem oranın ise yüzde 78 ölçüldüğü kentte Kurban Bayramı tatili boyunca yağış beklenmiyor.