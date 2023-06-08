Tatil dönemleri, çalışanlar ve öğrenciler için dört gözle beklenen zamanlardır. Bayram tatilleri de bu özel dönemler arasında yer alır. Ancak, bazı insanlar bayram tatillerinin resmi tatil olup olmadığını merak ederler. Peki, Bayram tatili resmi tatil mi? Bayram tatili resmi tatil olarak mı geçiyor? Bayram tatili kaç gün?

Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve Bayram tatili resmi tatil olup olmadığına dair araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Kurban Bayramı tatili araştırılıyor. Yaklaşan bayram tatili ile birlikte birçok detay arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Bayram tatili resmi tatil mi? Bayram tatili resmi tatil olarak mı geçiyor? Bayram tatili kaç gün?

BAYRAM TATİLİ RESMİ TATİL Mİ?

Kurban bayramı tatili ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26-27 Haziran tarihlerinin idari izin sayılacağını duyurdu. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." Dedi.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.