Bayram tatilinin kaç gün olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Kurban Bayramı tatili araştırılıyor. Peki, Bayram tatili kaç gün? SON DAKİKA! Bayram tatili 9 gün mü? Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? Detaylar haberimizde...

YENİ KABİNENİN İLK TOPLANTISI

Yeni Kabine ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantı yaklaşık 4 saat 10 dakika sürdü. Ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının masaya yatırıldığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"2014 yılından beri şanla, şerefle yürüttüğümüz Cumhurbaşkanlığı görevini yine 5 sene daha yürütme imkanına kavuştuk. Şahsımıza olan teveccühlerini gösteren yaklaşık 28 milyon kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür gerçeğine vesile olan dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından bayram tatiline ilişkin konuştu. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.