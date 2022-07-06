Bayram tatili kaç gün özel sektör 2022: Özel sektör bayram tatili kaç gün?

Bayram tatili kaç gün özel sektör merak ediliyor. Kritik konuların ele alındığı Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve ana gündem maddeleri asgari ücret zammı ve bayram tatilinin olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki, Özel sektör bayram tatili kaç gün 2022? Bayram tatili idari izin mi? Kurban bayramı tatili kimleri kapsıyor? Bayram tatili kaç gün özel sektör 2022? İşte detaylar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN ÖZEL SEKTÖR 2022

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Erdoğan, " Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi. İdari izin kamu personelini kapsamaktadır.

"MEMUR, YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK"

Maaş ödemeleri konusunda da müjdeler veren Erdoğan, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları da bayram öncesi ödenecek" ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

2022 Kurban Bayramı tarihleri şu şekildedir: