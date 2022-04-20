Bayram tatili birleşecek mi? Bayram 9 gün olacak mı?
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Ramazan ayının bitmesine günler kaldı. Bayram tatili birleşecek mi, 9 gün olacak mı? soruları gün geçtikçe arıyor. 3 günlük bayram tatilinin hafta sonlarıyla birleşerek 9 güne uzaması söz konusu olduğundan, vatandaşlar resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Bayram tatili birleşecek mi? Bayram 9 gün olacak mı?
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e sona ermesine kısa bir süre kaldı. Ramazan'ın ardından bayrama ulaşacak olmanın mutluluğu içerisinde olan vatandaşlar, şimdiden bayram tatili planlarını yapmaya başladı.. Peki, Bayram tatili birleşecek mi? Bayram 9 gün olacak mı?
RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?
Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;
* Akraba ziyaretleri
* Çocukları sevindirmek
* Çocukları sevmek
* Bolca sohbet etmek
* Küsleri barıştırmak/barışmak
* Allah'a şükretmek
* Fakirlere yardım etmek
* Huzurevlerini ziyaret etmek
* Mezarlıkları ziyaret etmek
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BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?
- Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Hafta sonu ardından pazartesi başlayan ve çarşamba günü son bulan bayram tatili Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini içine alması halinde 9 güne çıkabilir, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.