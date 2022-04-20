Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e sona ermesine kısa bir süre kaldı. Ramazan'ın ardından bayrama ulaşacak olmanın mutluluğu içerisinde olan vatandaşlar, şimdiden bayram tatili planlarını yapmaya başladı.. Peki, Bayram tatili birleşecek mi? Bayram 9 gün olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?

Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;

* Akraba ziyaretleri

* Çocukları sevindirmek

* Çocukları sevmek

* Bolca sohbet etmek

* Küsleri barıştırmak/barışmak

* Allah'a şükretmek

* Fakirlere yardım etmek

* Huzurevlerini ziyaret etmek

* Mezarlıkları ziyaret etmek

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BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

- Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar

- Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

- Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

- Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Hafta sonu ardından pazartesi başlayan ve çarşamba günü son bulan bayram tatili Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini içine alması halinde 9 güne çıkabilir, henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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