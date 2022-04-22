Bayram tatili 9 gün olur mu 2022? Bayram tatili kaç gün, ne zaman? 2022 resmi tatiller: Ramazan bayramı, kurban bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
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Ülkemizde milli ve dini bayramlar, resmi tatil olarak geçmektedir. Bu süre içerisinde tatilini yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatili kaç gün, Ramazan bayramı tatili ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün? sorularına yanıt arıyor. Bayram tatilini geçirmek isteyenler için tatilleri bir araya topladık. İşte, 2022 tatil günleri...
Bayram tatili kaç gün sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tarihleri ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Planlamalarını bu tarihler doğrultusunda yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı hangi ayda? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? sorularına yanıt aradı. Peki, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman? Ramazan bayramı tatili kaç gün?Ayrıntılar haberimizde...
Ramazan Bayramı, arifeyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Ramazan Bayramı tatili, hafta sonu tatiliyle birlikte 5 gün sürecek.
2022 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:
- Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı'nın 1. günü Pazartesi gününe, 2. günü Salı gününe, 3. günü Çarşamba gününe denk gelmektedir. Ayrıca Ramazan Bayramı Arifesi Pazar gününe denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı bu sene Mayıs ayına denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı Arife günü haricinde 3 gündür. Dolayısıyla 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihleri resmi tatil olacağı için Ramazan Bayramı tatili 3 gündür. Ancak 30 Nisan Cumartesi'den hesaplanırsa Ramazan Bayramı tatili 5 gündür denilebilir.
1 Ocak 2022 - Yılbaşı ...
23 Nisan 2022 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
1 Mayıs 2022 - Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi. ...
2-4 Mayıs 2022 - Ramazan Bayramı ...
19 Mayıs 2022 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ...
9-12 Temmuz 2022 - Kurban Bayramı ...
30 Ağustos 2022 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2022 - Cumhuriyet Bayramı
- Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
- Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
- Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
- Kadir gecesi - 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba
- Kurban Bayramı Arifesi - 8 Temmuz 2022 Cuma
- Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı
- Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
- Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
- Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma