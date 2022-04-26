Bayram tatili 9 gün oldu mu? Perşembe, Cuma birleşti mi?

Saat 15.00'de kameraların karşısına geçecek olan Erdoğan'ın maske yasağının kaldırılması ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor. Perşembe, Cuma birleşti mi? Bayram tatili 9 gün oldu mu?

BAYRAM TATILI 9 GÜN OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.30 sıralarında başlayan toplantı sonrası Bilim Kurulu üyeleri ile birlikte açıklama yapacak. Saat 15.00'de kameraların karşısına geçecek olan Erdoğan'ın maske yasağının kaldırılması ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor.

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