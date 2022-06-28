Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban tatili birleşti mi?
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Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu. Peki, bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban tatili birleşti mi?
Tüm Türkiye'nin odaklandığı Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası, Bayram tatili 9 gün oldu mu? Kurban tatili birleşti mi, merak edildi.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı takip eden 13 ve 14 Temmuz'un idari izin olacağını söyledi. Erdoğan, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz'u takip eden Çarşamba ve Perşembe günleri idari izin sayılacak." dedi.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.
• Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
• Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
• Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
• Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı