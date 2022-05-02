Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 5 gün mü 9 gün mü?

Bayram tatili 9 gün mü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Merakla beklenen kararların başında bayram tatilinin kaç gün süreceği haberi geliyor. Peki, Bayram tatili 9 gün mü olacak 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 5 gün mü 9 gün mü?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyordu ancak toplantı sonrası 9 gün olmayacağına karar verildi.

Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Ramazan Bayramı günleri şu şekilde:

Ramazan Bayramı arefesi : 1 Mayıs Pazar

1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1. Günü : 2 Mayıs Pazartesi

2 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Günü : 3 Mayıs Salı

3 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3. Günü : 4 Mayıs Çarşamba

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları verdi;

"Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz.

Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyorum."

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