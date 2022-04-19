Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? - Haberler

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Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

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Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Resmi tatiller içerisinde yer alan 1 Mayıs ile Ramazan Bayramı'nın peş peşe denk gelmesinin ardından vatandaşlar tatil planı yapmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?

2022 Ramazan Bayramı tatili 2, 3, 4 Mayıs 2022 tarihlerine denk gelecek. Ancak öncesinde 1 Mayıs'ın da İşçi Bayramı nedeniyle resmi tatil olmasını sebebiyle üst üste 4 gün resmi tatil olacak. Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs Pazar Arefe günü

2 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 1'inci günü

3 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 2'inci günü

4 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı 3'üncü günü olacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Ramazan Bayramı tatili 30 Mayıs Cuma mesai bitimi ile kamuda çalışanlar ve hafta sonu iki gün izinli sayılan vatandaşlar için başlayacak.

4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek Ramazan Bayramı'nın ardından Perşembe ve Cuma günlerinin hafta sonu ile birleştirilip 9 gün olması beklentisine henüz bir açıklama yapılmadı.

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