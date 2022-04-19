Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Resmi tatiller içerisinde yer alan 1 Mayıs ile Ramazan Bayramı'nın peş peşe denk gelmesinin ardından vatandaşlar tatil planı yapmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü?
2022 Ramazan Bayramı tatili 2, 3, 4 Mayıs 2022 tarihlerine denk gelecek. Ancak öncesinde 1 Mayıs'ın da İşçi Bayramı nedeniyle resmi tatil olmasını sebebiyle üst üste 4 gün resmi tatil olacak. Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
1 Mayıs Pazar Arefe günü
2 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 1'inci günü
3 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 2'inci günü
4 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı 3'üncü günü olacak.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Ramazan Bayramı tatili 30 Mayıs Cuma mesai bitimi ile kamuda çalışanlar ve hafta sonu iki gün izinli sayılan vatandaşlar için başlayacak.
4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek Ramazan Bayramı'nın ardından Perşembe ve Cuma günlerinin hafta sonu ile birleştirilip 9 gün olması beklentisine henüz bir açıklama yapılmadı.
.
Haberler.com - Gündem