Bayram tatili 9 gün mü olacak 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü?
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Bayram ile ilgili merakla beklenen konuların başında bayram tatilinin kaç gün süreceği haberi geliyor. Peki, Bayram tatili 9 gün mü olacak 2022? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 4 gün mü 9 gün mü?
Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı merak edildi. Peki, Bayram tatili 9 gün mü olacak 2023? Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? Bayram tatili 5 gün mü 9 gün mü? Ramazan bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar