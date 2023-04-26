Bayram sonrası baharı yaşayan Balıkesir'de sağanak etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'de bayram sonrası açan güneşin ardından beklenen yağmur bugün şehirde etkili oldu.

Balıkesir'de sabah saatlerinde güneşli hava yerini öğle saatlerinde sağanak yağışa teslim etti. Vatandaşlar ise uyarı yapıldığı takdirde yağmura hazırlıksız yakalandı. Dün yaşanan yaz havası kendini yoğun yağışa bırakırken yağmura yakalanan vatandaşlar koşarak sığınacak yer bulmaya çalıştı. Bir çok vatandaş iş yeri çatılarının altında beklediler. İnce kıyafetler ve şemsiyesiz şekilde dolaşan vatandaşlar sağanak altında ıslanırken bir çoğu da işyerlerine sığındı.

Meteorolojinden alınan bilgiye göre, yağışların hafta içinde aralıklarla süreceği belirtildi.