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Bayram seyahati öncesi araç bakımı hayati önem taşıyor

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Bayram seyahati öncesi araç bakımı hayati önem taşıyor

Araçlarda bakım önceliği yolcu güvenliğini etkileyen unsurlarda olmalı

Oto bakım ustası Ali Curu:

"Yürür aksamını doğrudan etkileyecek unsurlara en önce baktırılması daha önemli"

ESKİŞEHİR - Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda uzun yola çıkacak araç sürücüleri için tavsiyelerde bulunan oto bakım ustası Ali Curu, "Yürür aksamını doğrudan etkileyecek unsurlara en önce baktırılması daha önemli" dedi.

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala bayramda seyahate çıkacak vatandaşlar hazırlıklarını yapmaya başladı. Uzun yolda çıkmadan önce kullanılacak olan aracın bakımlarının yapılması, kimi zaman ölümle kimi zaman ise yaralanma ile sonuçlanabilecek kazaların önüne geçebiliyor. Özellikle kış aylarında çok sık kullanılmayan ve uzun yola daha az çıkılan araçların kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğini belirten Eskişehirli oto bakım ustası Ali Curu, "Araçların lastik durumları, fren balataları, fren hidrolik sıvısı, motor yağı ve antifrizi kontrol edilmeli" dedi.

"İlk başta yolcu güvenliğini tehlikeye sokabilecek unsurlara baktırılması gerekiyor"

Bayram seyahati öncesinde yapılacak araç bakımlarında yolcu güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini belirten Ali Curu, şu ifadeleri kullandı:

"Araçların bayram öncesinde bir takım bakımların yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bu noktada kesinlikle ilk başta yolcu güvenliğini tehlikeye sokabilecek unsurlara baktırılması gerekiyor. Araçların lastik durumları, fren balataları, fren hidrolik sıvısı, motor yağı ve antifrizi kontrol ettirirlerse sağlıklı olur. Yürür aksamını doğrudan etkileyecek unsurları en önce baktırılması daha önemli. Bunların hepsinin kontrol ettirilmesini tavsiye ederiz. Araçların marka ve modellerine göre maliyetleri tabii ki de değişiklik gösteriyor. Masraf ortalama olarak 2500 TL ama model ve sınıf arttıkça 10 bin liralara kadar çıkabiliyor. Motor yağı ya da sıvı bakımlarına dikkat edilmediği takdirde ilerleyen zamanlarda motor içinde geri alınamayacak ve önlenemeyecek arızalara oluşabiliyor. Ama her şeyden daha önemli olan yolcu güvenliğidir. Biz uzun yola çıkarken aracın motor yağını değiştirmediğiniz takdirde motor zarar görebilir belki ama bir fren hidrolik sıvısını değiştirmediğimizde, fren balatalarını kontrol ettirmediğimizde ya da lastiklere baktırmadığımızda Allah korusun bu kazaya sebebiyet verebilir ve can kaybına neden olabilir. Zaten en önemlisi de bu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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