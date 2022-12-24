Bayram Şenpınar, Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki bölümüne konuk olacak. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla yayınlanacak olan program yine izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki, Bayram Şenpınar kimdir? Bayram Şenpınar kaç yaşında, nereli? Bayram Şenpınar hayatı ve biyografisi nedir?

Şarkılar Bizi Söyler isimli programın konuklarından biri olan Bayram Şenpınar, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bayram Şenpınar kimdir? Bayram Şenpınar kaç yaşında, nereli? Bayram Şenpınar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BAYRAM ŞENPINAR KİMDİR?

Bayram Şenpınar, 25 Şubat 1953'te Bursa'da doğmuştur. Ud dahil olmak üzere çok sayıda müzik aleti çalan ve aynı zamanda müzik hocalığı da yapan Bayram Şenpınar'ın bestelerini İbrahim Tatlıses, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Sibel Can, Emrah, Kibariye, Ferdi Tayfur, Ceylan, Adnan Şenses, Seda Sayan, Cengiz Kurtoğlu, Muazzes Ersoy, Nejat Alp, Gökhan Güney, Mine Koşan, Vahdet Vural gibi birçok sanatçı yorumlamıştır.

Bayram Şenpınar'ın kendisi gibi müzisyen olan oğlu Murat Şenpınar, 2021'de yaşamını yitirmiştir..