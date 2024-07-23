Bayram Saral TFF'den istifa mı etti? Bayram Saral kimdir?

Bayram Saral TFF'den istifa mı etti? Bayram Saral kimdir? TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetiminde yer alan Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti. Bayram Saral kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bayram Saral TFF'den neden istifa etti? Detaylar haberimizdedir...

BAYRAM SARAL TFF'DEN NEDEN İSTAFA ETTİ?

Seçimden 5 gün sonra görevinden ayrılan Saral mesajında şu ifadeleri kullandı; "Sayın futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere 2 Nisan 2024 tarihinden başlayıp 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam eden TFF seçimleri sürecinde, Türk futbolunu içine düştüğü kaostan kurtarmayı amaçlayan yüzlerce kulüp yöneticisi ve Türk futbolunun önde gelen paydaşları ile büyük bir hak arayışı mücadelesi sonucunda 18 Temmuz tarihli TFF seçimini şahsımın da yönetim kurulunda bulunduğu Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu kazanmıştır.

Bu mücadele sürecinde şiarımız 'adil, liyakate dayalı, herkese eşit mesafede davranış ve tüm yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile birlikte şeffaf yönetim' vaadi olmuştur.

İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumuna ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim.

Yaklaşık 4 ay boyunca devam eden demokratik hak arayışı mücadelemizde bizlere destek veren tüm kulüp başkanları ve yöneticilerine, TFF delegelerine, bütün çalışma arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı arz eder, haklarını helal etmelerini dilerim."

BAYRAM SARAL KİMDİR?

Bayram Saral, Türkiye'nin önde gelen ticaret şirketlerinde uzun yıllardır hukuk müşaviri ve avukat olarak hizmet vermektedir. Uzmanlık alanları arasında Şirketler ve Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Enerji Hukuku, Borçlar Hukuku, Tahkim Hukuku ve İdare Hukuku bulunmaktadır. Ayrıca iflas, iflas erteleme, borç yapılandırma ve ticari sözleşmelerin düzenlenmesi gibi konularda önemli davaları yönetmiş ve hukuki danışmanlık sağlamıştır.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Bayram Saral, hukuk kariyerine sağlam temeller atarak Saral Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağı olmuştur. Bu büronun kuruluşuyla birlikte ticaret hukuku ve şirket yönetimi konularında geniş bilgi ve deneyim kazanmıştır.

Bayram Saral, özellikle şirketlerin üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyelerinin karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu pratik hukuk bilgisi ve tavsiyeleri sunmaktadır. Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve ilgili tüm hukuki süreçlerin yönetimi konusunda da uzman olan Saral, Türkiye'nin saygın hukukçularından biri olarak tanınmaktadır.