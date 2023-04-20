Bayram öncesi tel kadayıfa talep arttı

ELAZIĞ Elazığ'da bakır tepsilerde pişirilen tel kadayıf, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Ramazan Bayramı'na saatler kala Elazığ'da bakır tepside üretilen tel kadayıfa da ilgi arttı. Damak tadına ve bütçeye uygun olan tel kadayıf sofralarda vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Bayram öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar da kadayıfçı dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. Kadayıfçı Ramazan Kaçan, "Malum Ramazan Bayramı geliyor. Kadayıflarımız tezgahlarda mevcut. Kadayıfın kilosu 60 lira. Vatandaşlarımızın talepleri çok şükür iyi gelip kadayıflarını alıyorlar. Geçen yıla oranla fiyatlarda biraz oynama var ama satışlarımız oluyor çok şükür. Kadayıfın fiyatı sabit 60 lira üzerinden satılıyor" dedi.

Bir başka kadayıf satıcısı Vedat Öksüz, "Bayrama son bir hafta kala kadayıf satışlarımız artıyor. Çarşıda da herkes kadayıf satıyor. Kadayıf satışları da epeyi arttı. İnşallah bayram arifesi de dahil olmak üzere kadayıf satışlarımız daha çok yükselir" diye konuştu.