Bayram nedeniyle toplu taşımalarda yoğunluk oluştu Bayramın 2'inci gününde ziyaretlerini gerçekleştirmek için dışarıya çıkan vatandaşlar, Avcılar metrobüs durağında ve Topkapı durağında yoğunluk oluşturdu.

Bayram nedeniyle toplu taşımalarda yoğunluk oluştu

İSTANBUL - Bayramın 2'inci gününde ziyaretlerini gerçekleştirmek için dışarıya çıkan vatandaşlar, Avcılar metrobüs durağında ve Topkapı durağında yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde ziyaretlerini gerçekleştirmek ve gezmek için dışarıya akın eden vatandaşlar toplu taşımalarda yoğunluk oluşturdu. Avcılar Metrobüs durağında vatandaşlar adım atamazken aynı durum Topkapı durağında da görüldü.